«Ростов» обратился к арбитру Карасеву перед матчем с «Рубином»

«Ростов» опубликовал обращение к арбитру Сергею Карасеву перед матчем с «Рубином».
«Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб «Ростов» первым в России проведет матч под аккомпанемент тяжелой музыки. Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берете уроки игры на гитаре.
Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer. Кроме того, мы готовы обеспечить Вас билетами в Екатеринбург, где Вам предстоит судить игру «Урала» с «Сочи», – говорится в твиттере клуба.
Отметим, что матч «Ростов» – «Рубин» будет обслуживать бригада Виталия Мешкова. Игра пройдет 25 августа на «Ростов Арене», а на следующий день Карасев будет работать на матче «Урал» – «Сочи».
Ранее «Ростов» анонсировал игру с «Рубином» фотографией главного тренера Валерия Карпина на мотоцикле.
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