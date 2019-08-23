Игорь Дивеев: В первые пару дней было обидное чувство, что проиграли дерби

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о подготовке к матчу седьмого тура с «Ахматом».
«В первые пару дней было обидное чувство, что проиграли дерби (со «Спартаком»), – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт клуба. – Начали матч хорошо, могли забивать свои моменты. А вот вторую половину встречи как в обороне, так и в атаке, считаю, провалили.
Но нужно двигаться дальше, сейчас впереди «Ахмат», потом – Тула. С грозненцами играем дома и сделаем все, чтобы добыть победу для наших болельщиков. Нужно готовиться и выигрывать оба матча».
Напомним, 19 августа ЦСКА потерпел поражение от «Спартака» (1:2). После шести туров команда занимает шестое место.
Матч ЦСКА – «Ахмат» пройдет 25 августа на «ВЭБ Арене».
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