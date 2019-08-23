«Оренбург» объявил о подписании контракта со словенским вингером Правый вингер «Рудара» Жига Скофлек перешел в «Оренбург».

Как сообщает пресс-служба клуба с 25-летним нападающим заключен полноценный контракт.

Условия перехода и срок соглашения не разглашаются.

Добавим, что Скофлек на правах свободного агента перешел в «Рудар» из польской ««Стали» осенью 2018 года. С того момента он провел 30 матчей за словенский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и 2 результативные передачи.

Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.