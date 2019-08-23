Алексей Сутормин: Деталями перехода занимались клубы и мои представители

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о компенсации, которую заплатили «Рубин» и «Зенит» за его переходы.
Напомним, на этой неделе стало известно о том, что за 25-летнего игрока «Оренбург» получил 50 тысяч рублей от «Рубина», который спустя чуть больше недели продал его за эту же сумму в «Зенит».
«Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители – о фиксированной сумме трансфера договорились они, – приводит «Р-Спорт» слова Сутормина. – И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной».
Сутормин сыграл за «Зенит» во всех шести матчах на старте нового чемпионата.
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