Алексей Сутормин: Деталями перехода занимались клубы и мои представители Полузащитник перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о компенсации, которую заплатили «Рубин» и «Зенит» за его переходы.

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что за 25-летнего игрока «Оренбург» получил 50 тысяч рублей от «Рубина», который спустя чуть больше недели продал его за эту же сумму в «Зенит».

«Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители – о фиксированной сумме трансфера договорились они, – приводит «Р-Спорт» слова Сутормина. – И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной».

Сутормин сыграл за «Зенит» во всех шести матчах на старте нового чемпионата.