Нападающий «Уотфорда» может перейти в «Динамо» - Советский спорт
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23 августа 2019 20:20Футбол

Нападающий «Уотфорда» может перейти в «Динамо»

Центральный нападающий «Уотфорда» Стефано Окака может продолжить карьеру в московском «Динамо».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ближайшие часы руководство российского клуба встретится с представителями 30-летнего форварда.

Отмечается, что «Динамо» намерено арендовать итальянского нападающего до конца сезона.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона итальянец выступал на правах аренды за «Удинезе», за который забил 6 голов в 16 матчах чемпионата Италии.

Добавим, что действующее соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2021 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

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