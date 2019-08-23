Нападающий «Уотфорда» может перейти в «Динамо»

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ближайшие часы руководство российского клуба встретится с представителями 30-летнего форварда.
Отмечается, что «Динамо» намерено арендовать итальянского нападающего до конца сезона.
Напомним, что вторую половину прошлого сезона итальянец выступал на правах аренды за «Удинезе», за который забил 6 голов в 16 матчах чемпионата Италии.
Добавим, что действующее соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2021 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
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