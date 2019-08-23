Виктор Онопко: ЦСКА по-прежнему требуется усиление Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, что период становления новой команды продолжается.

- Есть много приятных моментов, например, полноценный контракт Николы Влашича, который принял решение остаться в ПФК ЦСКА. Вижу прогресс у многих футболистов, которые пришли к нам буквально год-полтора назад. Это Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Кристиян Бистрович, Яка Бийол и другие. Вместе с тем нам по-прежнему требуется усиление, а те игроки, которые есть в наличии, должны еще прибавить. Нужно больше футбольной наглости.

Чем выше конкуренция в команде, тем лучше для развития клуба. Конкуренция должна быть как в тренировках, так и в играх. Каждый футболист должен понимать: если сегодня он сыграет плохо, то его место займет другой, - приводит слова Онопко пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что после шести матчей в российской премьер-лиге армейцы набрали десять очков и расположились на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко на своем поле сыграют против «Ахмата».