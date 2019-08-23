Шамиль Газизов: Вся семья Кругового на сто процентов была за его возвращение в «Зенит» Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансфере защитника Данила Кругового в «Зенит».

— Когда стало ясно, что предложений два и что надо будет выбирать, я подошел к Круговому и спросил, что он сам думает по этому поводу. Данил сказал, что душой он с «Зенитом», в котором провел 14 лет. И еще рассказал историю про отца, которого уже нет в живых. Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в петербургской команде.

— Что вы на это ответили Круговому?

— «Это должно быть твое решение». В итоге «Уфа» заняла наблюдательную позицию. Здесь был важен не столько определенный момент для клуба, сколько желание и моральное состояние самого игрока.

— Предложения ЦСКА и «Зенита» для «Уфы» по Круговому отличались?

— В отношении «Уфы» речь шла о примерно схожих суммах. Мы свою позицию сразу обозначили — критерии ухода и возвращения уже на правах аренды. А дальше Данил решал сам со своими близкими и родными. Насколько я знаю, мама и вся семья на сто процентов были за возвращение в «Зенит», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, что накануне Круговой заключил контракт с «Зенитом». Контракт с игроком рассчитан на 5 лет. По договоренности между клубами Круговой проведет сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.