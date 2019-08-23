«Севилья» на выезде взяла верх над «Гранадой» Футболисты «Севильи» одержали победу над «Гранадой» в гостевом матче 2-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0

Загрузка... Единственный мяч в этой встрече на 52-й минуте забил Жоан Жордан. Добавим, что в следующем туре «Севилья» на своем поле сыграет против «Сельты», а «Гранада» на выезде встретится с «Эспаньолом».