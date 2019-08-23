Дортмундская «Боруссия» в гостях одержала волевую победу над «Кельном» Футболисты дортмундской «Боруссии» взяли верх над «Кельном» в выездном матче второго тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

Загрузка... В составе гостей голами отметились Джейдон Санчо (70-я минута), Ашраф Хакими (86) и Пако Алькасер (90+4). У хозяев поля точным ударом отличился Доминик Дрекслер (29). В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет против «Униона», а «Кельн» на выезде встретится с «Фрайбургом».