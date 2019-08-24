Люсьен Фавр: Выходы Брандта и Хакими здорово помогли «Боруссии»

Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Люсьен Фавр прокомментировал волевую победу над «Кельном» (3:1) в матче второго тура бундеслиги на «РейнЭнергиШтадион» в Кельне.
«Мы очень довольны этой победой, – приводит слова швейцарца официальный сайт клуба. – Как и ожидалось, матч получился трудным. «Кельн» провел очень сильный первый тайм, особенно что касается прессинга и отбора мяча. У них были моменты. В то время как мы играли очень медленно. Команда плохо двигалась.
Во втором тайме мы начали играть быстрее и прибавили. Выходы на поле Юлиана Брандта и Ашрафа Хакими здорово помогли нам. Мы сохраняли терпение, пока не забили».
Напомним, «Кельн» открыл счет на 29-й минуте после гола Доминика Дрекслера. А все три мяча в воротах «козлов» побывали в последние 20 минут игры. У «Боруссии» отличились Джейдон Санчо, Хакими и Пако Алькасер.
«Боруссия» набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу. В третьем туре команда сыграет в гостях с «Унионом Берлином».
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев «Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис Мария против Серены – уже в первом круге. Итоги жеребьевки US Open Жеребьевка Открытого чемпионата США преподнесла нам несколько сюрпризов. 22.08.2019 21:13 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45 Фигурное катание Российская супер-тройка. Как высоко поднимутся в этом году Медведев, Рублев и Хачанов? Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев за последний месяц на троих сыграли четыре финала, шесть раз побеждали соперников из топ-10 и в оптимальной форме подошли к US Open. Чего нам ждать от них дальше? 22.08.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Алексей Папин: Не каждый согласится боксировать с Макабу Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин рассказал о своей подготовке к поединку против конголезца Илунги Макабу. 12.08.2019 09:30 Бокс Усачев Владислав Ничушкин не приедет в КХЛ. Он подписал минимальный контракт с «Колорадо» Агенту нападающего все же удалось найти ему клуб за океаном. 21.08.2019 12:32 Хоккей Костяев Иван Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег Время «волчьих стай» прошло. Почему «Спартак» не выиграет Кубок Гагарина «Спартак» под руководством Олега Знарка в межсезонье не знает неудач – пять побед в пяти матчах. 20.08.2019 15:00 Хоккей Домрачев Владислав