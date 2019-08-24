Люсьен Фавр: Выходы Брандта и Хакими здорово помогли «Боруссии» «Боруссия» одержала волевую победу над «Кельном».

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Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Люсьен Фавр прокомментировал волевую победу над «Кельном» (3:1) в матче второго тура бундеслиги на «РейнЭнергиШтадион» в Кельне.

«Мы очень довольны этой победой, – приводит слова швейцарца официальный сайт клуба. – Как и ожидалось, матч получился трудным. «Кельн» провел очень сильный первый тайм, особенно что касается прессинга и отбора мяча. У них были моменты. В то время как мы играли очень медленно. Команда плохо двигалась.

Во втором тайме мы начали играть быстрее и прибавили. Выходы на поле Юлиана Брандта и Ашрафа Хакими здорово помогли нам. Мы сохраняли терпение, пока не забили».

Напомним, «Кельн» открыл счет на 29-й минуте после гола Доминика Дрекслера. А все три мяча в воротах «козлов» побывали в последние 20 минут игры. У «Боруссии» отличились Джейдон Санчо, Хакими и Пако Алькасер.

«Боруссия» набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу. В третьем туре команда сыграет в гостях с «Унионом Берлином».