«Тамбов» примет «Динамо» в седьмом туре премьер-лиги Начало матча – 14:00 (мск).

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«Тамбов» сыграет с «Динамо» в матче седьмого тура премьер-лиги.

Дебютант РПЛ продолжает принимать соперников на «Мордовия Арене» в Саранске из-за неготовности стадиона «Спартак» в Тамбове.

После шести туров команды располагаются рядом в турнирной таблице – в зоне стыковых матчей. У «Динамо» пять очков и 13-е место, у «Тамбова» – четыре очка и 14-е место.

В предыдущем туре обе команды потерпели поражения: «Тамбов» – от «Краснодара» (0:1), «Динамо» – от «Локомотива» (1:2).

Ранее команды провели друг с другом два матча в ФНЛ в сезоне-2016/2017. Бело-голубые одержали две победы: в гостях – 2:1, дома – 3:0.

Матч «Тамбов» – «Динамо» пройдет 24 августа на «Мордовия Арене». Начало – 14:00 (мск).