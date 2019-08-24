Александр Бубнов: «Динамо» нужно срочно исправлять ситуацию «Динамо» сыграет в гостях с «Тамбовом».

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч седьмого тура премьер-лиги «Тамбов» – «Динамо» в Саранске.

«Вопреки ожиданиям «Динамо» в нынешнем сезоне находится там же, где и в прошлом, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Исправлять ситуацию нужно срочно, кадровый потенциал для этого имеется. В противном случае могут быть последствия. Прогноз – 1:2».

Напомним, после шести туров «Динамо» набрало пять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Тамбов» располагается следом с четырьмя очками.

Матч «Тамбов» – «Динамо» пройдет 24 августа на «Мордовия Арене». Начало – 14:00 (мск).