Черчесов посетит матч «Уфа» – «Зенит» (видео) - Советский спорт
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24 августа 2019 10:17ФутболЛипкин Антон

Черчесов посетит матч «Уфа» – «Зенит» (видео)

Главный тренер сборной России прилетел в Уфу.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетит матч седьмого тура премьер-лиги «Уфа» – «Зенит».

Официальный твиттер уфимского клуба опубликовал видеозапись, на которой Черчесов встречается с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

Напомним, на следующей неделе Черчесов объявит состав национальной команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (6 сентября, Глазго) и Казахстаном (9 сентября, Калининград).

Матч «Уфа» – «Зенит» пройдет 24 августа на стадионе «Нефтяник». Начало – 16:30 (мск).

Отметим, что из-за дисквалификации главный тренер «Зенита» Сергей Семак не сможет присутствовать во время матча в раздевалке и на скамейке запасных.

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