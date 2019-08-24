Черчесов посетит матч «Уфа» – «Зенит» (видео) Главный тренер сборной России прилетел в Уфу.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетит матч седьмого тура премьер-лиги «Уфа» – «Зенит».

Официальный твиттер уфимского клуба опубликовал видеозапись, на которой Черчесов встречается с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

Главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов уже в Уфе!



Сегодня он будет гостем на матче #УфаЗенит, а вы успели купить билет на эту игру? pic.twitter.com/yaSd3kjAjN — ФК УФА (@UfaFc) August 24, 2019

Напомним, на следующей неделе Черчесов объявит состав национальной команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (6 сентября, Глазго) и Казахстаном (9 сентября, Калининград).

Матч «Уфа» – «Зенит» пройдет 24 августа на стадионе «Нефтяник». Начало – 16:30 (мск).

Отметим, что из-за дисквалификации главный тренер «Зенита» Сергей Семак не сможет присутствовать во время матча в раздевалке и на скамейке запасных.