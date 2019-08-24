Александр Бубнов: После неудачи с «Ахматом» «Зенит» приложит все усилия, чтобы победить «Зенит» сыграет в гостях с «Уфой».

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч седьмого тура премьер-лиги «Уфа» – «Зенит».

«После неудачи с «Ахматом» подопечные Семака приложат все усилия, чтобы победить, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова, – а возможности «Зенита» в разы выше, чем у «Уфы. Прогноз – 0:2».

Напомним, в предыдущем туре «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). После игры главный тренер чемпионов России Сергей Семак получил дисквалификацию за оскорбление судейской бригады Алексея Матюнина, из-за чего пропустит матч с «Уфой».

После шести туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков. «Уфа» с семью очками располагается на десятом месте.

Матч «Уфа» – «Зенит» пройдет 24 августа на стадионе «Нефтяник». Начало – 16:30 (мск).