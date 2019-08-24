Данил Круговой: Знал, что вернусь в «Зенит» «Зенит» вернул из Уфы своего воспитанника.

Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал свое возвращение в «Зенит».

«Счастлив, что возвращаюсь домой, в родной город, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт чемпионов России. – Я всю жизнь провел в «Смене», потом в «Газпром»-Академии, в структуре «Зенита». Уезжал, чтобы доказать самому себе свои возможности. Чтобы потом вернуться уже игроком основного состава. Я даже в инстаграме писал год назад: «я не прощаюсь, я говорю «до свидания». Знал, что вернусь в «Зенит».

21-летний воспитанник «Зенита» перешел в «Уфу» в июле 2018 года. В прошлом сезоне он провел за команду девять матчей в премьер-лиге и отметился одной результативной передачей.

Во время выступления за «Зенит» Круговой не сыграл ни в одном матче за основную команду. При этом на его счету 31 игра за молодежный состав и 26 матчей (один гол и одна результативная передача) за «Зенит-2» в ФНЛ.

Отметим, что до конца нынешнего сезона Круговой продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды.