Данил Круговой: Знал, что вернусь в «Зенит»

Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал свое возвращение в «Зенит».
«Счастлив, что возвращаюсь домой, в родной город, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт чемпионов России. – Я всю жизнь провел в «Смене», потом в «Газпром»-Академии, в структуре «Зенита». Уезжал, чтобы доказать самому себе свои возможности. Чтобы потом вернуться уже игроком основного состава. Я даже в инстаграме писал год назад: «я не прощаюсь, я говорю «до свидания». Знал, что вернусь в «Зенит».
21-летний воспитанник «Зенита» перешел в «Уфу» в июле 2018 года. В прошлом сезоне он провел за команду девять матчей в премьер-лиге и отметился одной результативной передачей.
Во время выступления за «Зенит» Круговой не сыграл ни в одном матче за основную команду. При этом на его счету 31 игра за молодежный состав и 26 матчей (один гол и одна результативная передача) за «Зенит-2» в ФНЛ.
Отметим, что до конца нынешнего сезона Круговой продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды.
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