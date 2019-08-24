Данил Круговой: Когда уезжал в «Уфу», мечтал сыграть против «Зенита» Защитник «Уфы» вернулся в «Зенит», но будет играть в своей нынешней команде на правах аренды.

Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о том, за кого будет болеть в матче седьмого тура с «Зенитом».

На этой неделе чемпионы России вернули своего воспитанника, однако до конца сезона 21-летний игрок обороны останется в «Уфе» на правах аренды. В настоящее время Круговой продолжает восстановление после травмы, полученной в конце прошлого сезона.

«За красивый футбол, – приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита». – Жаль, конечно, что я не смогу принять участия в этой игре. Очень хотел. Когда уезжал в «Уфу», мечтал сыграть против «Зенита» и доказать тренерскому штабу, что достоин вернуться. Но, к сожалению, такой возможности не было».

Матч «Уфа» – «Зенит» пройдет 24 августа на стадионе «Нефтяник». Начало – 16:30 (мск).