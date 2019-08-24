«Тамбов» – «Динамо». Стартовые составы

Главные тренеры «Тамбова» и «Динамо» Александр Григорян и Дмитрий Хохлов определились с составами команд на матчи седьмого тура премьер-лиги.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Гогуа, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасев, Таказов, Килин, Аппаев, Маркелов.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Усман, Муниру, Хосонов, Бенито, Костюков, Конате, Мамтов.
Стартовый состав нашей команды на сегодняшний матч #ТамбовДинамо 📌 pic.twitter.com/m7tsfTNV6Y— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 24, 2019
«Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Шунич (к), Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп, Шиманьски, Нжи.
Запасные: Седов, Морозов, Рыков, Юсупов, Кардозу, Панченко, Ордец, Грулев, Рауш, Шейдаев.
⚪🔵 Состав на #ТамбовДинамо pic.twitter.com/NgBBIH7159— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 24, 2019
Матч «Тамбов» – «Динамо» пройдет 24 августа на «Мордовия Арене». Начало – 14:00 (мск).