«Тамбов» – «Динамо». Стартовые составы Начало матча – 14:00 (мск).

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Главные тренеры «Тамбова» и «Динамо» Александр Григорян и Дмитрий Хохлов определились с составами команд на матчи седьмого тура премьер-лиги.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Гогуа, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасев, Таказов, Килин, Аппаев, Маркелов.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Усман, Муниру, Хосонов, Бенито, Костюков, Конате, Мамтов.

Стартовый состав нашей команды на сегодняшний матч #ТамбовДинамо 📌 pic.twitter.com/m7tsfTNV6Y — ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 24, 2019

«Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Шунич (к), Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп, Шиманьски, Нжи.

Запасные: Седов, Морозов, Рыков, Юсупов, Кардозу, Панченко, Ордец, Грулев, Рауш, Шейдаев.

Матч «Тамбов» – «Динамо» пройдет 24 августа на «Мордовия Арене». Начало – 14:00 (мск).