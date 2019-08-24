«Локомотив» победил «Краснодар» в молодежном первенстве Победный гол забил Карев.

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«Локомотив» одержал волевую победу над «Краснодаром» (2:1) в матче седьмого тура молодежного первенства на стадионе академии «Краснодара».

Хозяева открыли счет на пятой минуте благодаря голу Руслана Алпекова, однако в конце первого тайма он получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

В конце второго тайма «Локомотив» забил два гола за десять минут и оформил победу. У красно-зеленых отличились Михаил Иваньков и Вадим Карев.

«Локомотив» набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу. «Краснодар» с десятью очками занимает седьмое место.

В восьмом туре 30 августа «Локомотив» примет «Ростов», а на следующий день «Краснодар» сыграет в гостях с «Уралом».

Молодежное первенство

7-й тур

«Краснодар» (Краснодар) – «Локомотив» (Москва) – 1:2 (1:0)

Голы: Апеков, 5 – Иваньков, 78. Карев, 88.

Удаление: Апеков, 45.