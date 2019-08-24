«Сампдория» вновь может арендовать Дефреля у «Ромы»

Форвард «Ромы» Грегуар Дефрель может вернуться в «Сампдорию» на правах аренды, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Однако на этот раз в соглашение между клубами будет включена опция об обязательном выкупе игрока. При этом на Дефреля продолжает претендовать еще один его бывший клуб – «Сассуоло».
Напомним, 28-летний француз провел всю свою карьеру в Италии. Воспитанник «Пармы» выступал за «Фоджу», «Чезену», а в 2015 году перешел в «Сассуоло». Через два сезона «Рома» арендовала игрока на год, после чего выкупила его трансфер за 15 миллионов евро, но тем же прошлым летом отдала в аренду в «Сампдорию».
В прошлом сезоне Дефрель провел 39 матчей в серии A и Кубке Италии, забил 12 голов и сделал две результативные передачи.
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