Куарежма сообщил о конфликте с президентом «Бешикташа»

Об этом в своем Instagram сообщил сам футболист.
– Президент только что сказал мне, что больше не хочет, чтобы я был частью команды и выступал за клуб. Сейчас я работаю над решением проблемы и в ближайшее время расскажу о своем будущем на пресс-конференции. Спасибо за ваше понимание и поддержку, – написал 35-летний португалец.
С 2015 года Куарежма провел за «Бешикташ» 227 игр, в которых забил 38 мячей и сделал 78 передач.
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