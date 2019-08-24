«Динамо» победило «Тамбов» в Саранске Голы забили Филипп и Панченко.

«Динамо» одержало победу над «Тамбовом» (2:0) в матче седьмого тура премьер-лиги на «Мордовия Арене» в Саранске.

На 41-й минуте счет в матче открыл немец Максимилиан Филипп, забивший ударом из-за пределов штрафной с передачи бразильца Жоаозиньо. Отметим, что 25-летний полузащитник забил свой второй гол во втором матче за «Динамо».

А на 80-й минуте вышедший на замену Кирилл Панченко с передачи Вячеслава Грулева удвоил преимущество бело-голубых.

«Динамо» набрало восемь очков и поднялось на девятое место в турнирной таблице. У «Тамбова» осталось четыре очка и 14-е место.

В восьмом туре 30 августа «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а на следующий день «Тамбов» – с «Ахматом».

РПЛ

7-й тур

«Тамбов» (Тамбов) – «Динамо» (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Филипп, 41. Панченко, 80.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Гогуа, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасев, Таказов, Килин (Мамтов, 77), Аппаев (Бенито, 46), Маркелов (Костюков, 52).

«Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Шунич (к), Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп (Панченко, 76), Шиманьски, Нжи (Грулев, 72).

Предупреждения: Ойеволе, 25. Гогуа, 57 – Каборе, 43.

Главный судья: Игорь Панин (Дмитров).

Саранск. «Мордовия Арена».