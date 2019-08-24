«Челси» одержал первую победу в сезоне

У хозяев забивали Тодд Кантвелл (шестая минута) и Теэму Пукки (30-я).
У гостей отличились Тэмми Абрахам (третья и 68-я минуты) и Мэйсон Маунт (17).
Ранее «Челси» проиграл «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», а также поделил очки с «Лестером».
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