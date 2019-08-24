«Уфа» – «Зенит». Стартовые составы Встреча пройдет в Уфе. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Новости СМИ2 Тренерские штабы «Уфы» и «Зенита» определились с составами на матч седьмого тура российской премьер-лиги. «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Козлов, Гиоргобиани. Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Кротов, Алиев, Голубев, Фольмер, Тилль, Бизяк. «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун. Запасные: Кержаков, Васютин, Терентьев, Мевля, Маммана, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Мак. Встреча пройдет в Уфе. Начало – в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет онлайн встречи.