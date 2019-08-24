Игрок «Витесса» получил пятый рецидив за год «Витесс» продолжает терять футболистов.

Принадлежащий «Челси» 22-летний полузащитник «Витесса» Чарли Мусонда отправится в английский клуб на курс реабилитации.

У футболиста диагностирован рецидив травмы колена – пятый за последние 12 месяцев. Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий считает, чти боли будут преследовать футболиста всю карьеру.

– Мы сделали все возможное, чтобы вселить уверенность в Чарли. Но природа его травмы такова, что он будет страдать всю жизнь. Мусонде нужно принять ее и научиться с ней жить, – приводит слова российского специалиста de Gelderlander.

Напомним, что сам Слуцкий завершил карьеру футболиста после неудачного падения дерева, откуда он снимал соседского кота.