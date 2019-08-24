Пукки повторил рекорд Погребняка Никто не дебютировал лучше.

Нападающий «Норвича» Теэму Пукки стал десятым футболистом, которому удалось забить в каждом из трех первых матчей английской премьер-лиги.

При этом финн стал вторым, кто в этих трех матчах забил пять мячей. Первым был россиянин Павел Погребняк, который зимой 2012 года в составе «Рединга» провел по одному мячу в ворота «Стока», «Куинз Парк Рейнджерс», а потом оформил хет-трик в игре с «Вулверхэмптоном».