«Краснодар» – «Локомотив». Стартовые составы Матч пройдет в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Загрузка... «Краснодар» и «Локомотив» назвали составы на матч седьмого тура российской премьер-лиги. «Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Олссон, Вилена, Игнатьев, Сулейманов, Вандерсон. Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Рамирес, Камболов, Кайо, Намли, Иван, Берг. «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов. Запасные: Коченков, Медведев, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Коломейцев, Ал. Миранчук, Куликов, Тугарев, Титков, Джорджевич, Эдер. Матч пройдет в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.