«Унион» набрал первые очки в бундеслиге

В матче второго тура чемпионата Германии «Аугсбург» дома сыграл вничью с «Унионом» – 1:1.
Берлинский клуб забил свой первый мяч и набрал первые очки в высшем немецком дивизионе. В первом туре «Унион» уступил «Лейпцигу» – 0:4.
«Унион» основан в 1966 году. Он трижды играл в еврокубках, но в бундеслигу пробился только по итогам прошлого сезона.
Бундеслига
Второй тур
«Аугсбург» – «Унион» (Берлин) – 1:1 (0:0).
«Майнц» – «Боруссия» (Менхенгладбах) – 1:3 (1:1)
«Падерборн» – «Фрайбург» – 1:3 (1:2)
«Фортуна» (Дюссельдорф) – «Байер» (Леверкузен) – 1:3 (0:3)
«Хоффенхайм» – «Вердер» (Бремен) – 3:2 (0:1)
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