«Краснодар» – «Локомотив». Гости забили на пятой минуте

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк открыл счет в матче седьмого тура российской премьер-лиги против «Краснодара».
Футболист гостей отличился на пятой минуте.
Это пятый гол польского легионера в 34-м матче в РПЛ.
«Краснодар» – «Локомотив». Онлайн
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