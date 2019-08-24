«Краснодар» – «Локомотив». Гости забили на пятой минуте «Краснодар» – «Локомотив» – 0:1.

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк открыл счет в матче седьмого тура российской премьер-лиги против «Краснодара».

Футболист гостей отличился на пятой минуте.

Это пятый гол польского легионера в 34-м матче в РПЛ.

«Краснодар» – «Локомотив». Онлайн