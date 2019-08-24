«Краснодар» – «Локомотив». Гости забили на пятой минуте - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 августа 2019 19:09ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» – «Локомотив». Гости забили на пятой минуте

«Краснодар» – «Локомотив» – 0:1.

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк открыл счет в матче седьмого тура российской премьер-лиги против «Краснодара».

Футболист гостей отличился на пятой минуте.

Это пятый гол польского легионера в 34-м матче в РПЛ.

«Краснодар» – «Локомотив». Онлайн

Константин Пономарев: После поражения Воробьеву подумал – пора на пенсию Бывший подопечный Абеля Санчеса о двух поражениях в последних боях и мотивации от Мэнни Пакьяо. 17.08.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Мэйвезер прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить возможность реванша с Пакьяо Елизавета Дадашева: 100% бой с Матиасом нужно было останавливать после девятого раунда Боксера Дадашева похоронили на Петергофском кладбище
Никита Нестеров: Я читал о ситуации с Кузнецовым, но лучше об этом спросите у него Защитник ЦСКА Никита Нестеров после поражения от «Витязя» на турнире Кубок Мэра отметил хорошую игру вратаря Ильи Ежова.   24.08.2019 18:30 Хоккей Григорьевская Юлия
Максим Калиниченко: Даже у «Динамо» состав качественнее, чем у «Спартака» Двукратный чемпион России в составе «Спартака», четвертьфиналист ЧМ-2006 в составе сборной Украины стал гостем пресс-центра «Советского спорта». 22.08.2019 18:30 Футбол Андронов Алексей, Безъязычный Алексей, Мощенко Захар, Зибрак Артем
Зачем Знарку столько ветеранов? Колонка Виталия Славина Игорь Никитин показал, что его команда-чемпион уже сейчас готова к сезону на все сто, а вот официальная премьера в столице «Спартака» во главе с вернувшимся в КХЛ Олегом Знарком получилась провальной. Будто на льду «Мегаспорта» сошлись клубы разных лиг. 22.08.2019 22:31 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Святослав Гребенщиков: Победа над ЦСКА придаст нам уверенности «Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы Роман Ротенберг: СКА – самый успешный клуб в Европе
Вальбуэна практически лишил «быков» Лиги чемпионов. «Краснодар» крупно проиграл в Греции «Краснодар» на выезде был разгромлен греческим «Олимпиакосом» и практически лишился шансов пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. 21.08.2019 23:59 Футбол Мощенко Захар
Как российский бокс теряет позиции. Продолжение специального расследования «Советского спорта» Мы писали о положении дел, которое сложилось в российском боксе, о том, как мы пришли к весьма неудовлетворительным результатам. Сегодня - обещанное продолжение нашего расследования, в котором мы исследуем деятельность генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева. 20.08.2019 10:18 Бокс
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45 Фигурное катание
Помешает ли Ковалеву «спина» Альвареса? В субботу чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула против непобежденного британца Энтони Ярда. 23.08.2019 21:46 Бокс Усачев Владислав
«Спартак» против Португалии, «Брага» против России. История противостояний Пока в историческом противостоянии «Спартака» и Португалии в еврокубках полный паритет. Как и в дуэли «Браги» с Россией. 22.08.2019 12:00 Футбол Безъязычный Алексей
Чемпионат в никуда. Как российский бокс теряет позиции Специальное расследование «Советского спорта». 19.08.2019 21:30 Бокс
Новости
19:09 Футбол «Краснодар» – «Локомотив». Гости забили на пятой минуте
19:00 Футбол «Краснодар» - «Локомотив». Онлайн
18:59 Футбол «Манчестер Юнайтед» упустил ничью в матче с «Кристал Пэлас»
18:44 Хоккей Святослав Гребенщиков: Победа над ЦСКА придаст нам уверенности
18:35 Футбол «Унион» набрал первые очки в бундеслиге
18:28 Футбол «Зенит» уступил «Уфе» на выезде
18:16 Хоккей Российская молодежка обыграла шведов
18:11 Футбол «Уфа» – «Зенит». Хозяева открыли счет (видео)
18:05 Футбол «Краснодар» – «Локомотив». Стартовые составы
17:42 Хоккей «Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы
17:30 Футбол Макконахи стал совладельцем «Остина»
17:15 Футбол Пукки повторил рекорд Погребняка
17:03 Баскетбол Российские юниорки одержали три победы на групповом этапе чемпионата Европы
16:57 Футбол Игрок «Витесса» получил пятый рецидив за год
16:40 Футбол Жевнов, Глеб, Калачев и Гуренко попадут на бутылки с питьевой водой
16:26 Футбол «Челси» одержал первую победу в сезоне
16:21 Футбол «Динамо» сделало предложение сыну Симеоне. Тот отказался
16:08 Футбол «Крылья» крупно обыграли «Спартак» в молодежном первенстве
16:03 Футбол Экс-игрок «Вольфсбурга» побил рекорд скорости Бэйла (видео)
15:55 Футбол «Динамо» победило «Тамбов» в Саранске
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика