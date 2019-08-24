Вадим Евсеев – о победе над «Зенитом»: Мы вытерпели Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после победы над «Зенитом» (1:0) в матче седьмого тура российской премьер-лиги отметил, что его команда верила в свои силы и удачу.

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– Организованно сыграли – прежде всего в обороне, не дали сыграть габаритным форвардам. Хотя были эпизоды, и «Зенит» мог забить в конце. Но мы вытерпели, потому что верили в свои силы и в то, что где-то нам поможет удача. Если с «Краснодаром» не дотерпели, то здесь вытерпели. Любая серия когда-то заканчивается, – сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне и первое в матчах с «Уфой».