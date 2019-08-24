«Краснодар» – «Локомотив». Сулейманов сравнял счет - Советский спорт
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24 августа 2019 19:48ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» – «Локомотив». Сулейманов сравнял счет

«Краснодар» – «Локомотив» – 1:1.

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов забил в мяч в ворота «Локомотива» в матче седьмого тура чемпионата России.

На 42-й минуте счет стал 1:1.

Это десятых мяч молодого футболиста в чемпионатах страны.

«Краснодар» – «Локомотив». Онлайн

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