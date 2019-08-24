Шамиль Газизов – после победы над «Зенитом»: Эмоции бьют ключом Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после победы над «Зенитом» (1:0) в матче седьмого тура российской премьер-лиги поблагодарил болельщиков и тренера сборной России Станислава Черчесова за их присутствие на стадионе.

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– Пришел полный стадион, это самое главное. Болельщики гнали команду вперед, большое спасибо им за это, они были настоящим 12-м игроком. Эта победа для них. Ребята – молодцы, они выполнили все, что хотел от них тренерский штаб. Отдельное спасибо хотел сказать Станиславу Саламович за то, что он принял наше приглашение и приехал.

Эмоции бьют ключом. Победить чемпиона – это дорогого стоит, особенно первыми в сезоне. До этого у нас не было побед над «Зенитом», наконец-то мы пробили эту брешь. Спасибо всем, это было круто, – приводит слова Газизова ТАСС.