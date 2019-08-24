Шон Райт-Филлипс завершил карьеру в 37 лет

Фактически хавбек завершил карьеру в декабре 2017 года – с тех пор он находился в статусе свободного агента.
Ранее 37-летний англичанин выступал за «Челси», «Манчестер Сити», «Куинз Парк Рейнджерс», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Финикс Райзинг».
На его счету шесть мячей в 36 играх за сборную своей страны.
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