Дренте перешел в полулюбительский клуб Экс-полузащитник «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте подписал однолетний контракт с клубом из третьего голландского дивизиона.

Новости СМИ2 Команда называется «Козак Бойз», и она носит полупрофессиональный статус, сообщает Voetbalprimeur. В прошлом сезоне хавбек выступал за роттердамскую «Спарту», но с ним не продлили соглашение. Дренте – чемпион Испании и чемпион Европы U21.