Дренте перешел в полулюбительский клуб

Команда называется «Козак Бойз», и она носит полупрофессиональный статус, сообщает Voetbalprimeur.
В прошлом сезоне хавбек выступал за роттердамскую «Спарту», но с ним не продлили соглашение.
Дренте – чемпион Испании и чемпион Европы U21.
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