Дренте перешел в полулюбительский клуб - Советский спорт
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24 августа 2019 20:47ФутболКоноплев Александр

Дренте перешел в полулюбительский клуб

Экс-полузащитник «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте подписал однолетний контракт с клубом из третьего голландского дивизиона.

Команда называется «Козак Бойз», и она носит полупрофессиональный статус, сообщает Voetbalprimeur.

В прошлом сезоне хавбек выступал за роттердамскую «Спарту», но с ним не продлили соглашение.

Дренте – чемпион Испании и чемпион Европы U21.

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