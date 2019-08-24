«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью и обогнали «Зенит» В чемпионате России троевластие.

В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом» – 1:1.

Счет на пятой минуте открыл хавбек московского клуба Гжегож Крыховяк. В концовке первого тайма отличился форвард «быков» Магомед-Шапи Сулейманов.

«Краснодар» и «Локомотив» набрали по 14 очков и об огнали «Зенит». За счет дополнительных параметров краснодарцы занимают первое место, железнодорожники – второе, петербуржцы – третье.

В следующем туре «быки» сыграют с «Уралом» на выезде, а «Локомотив» примет дома «Ростов».

РПЛ

Седьмой тур

«Краснодар» – «Локомотив» (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: Крыховяк, 5 (0:1); Сулейманов, 42 (1:1).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Уткин (Намли, 68), Олссон, Вильена (Камболов, 71), Игнатьев (Берг, 75), Сулейманов, Вандерсон.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук (Ал. Миранчук, 72), Крыховяк, Смолов (Джорджевич, 84).

Предупреждение: Вильена, 47; Вандерсон, 56 – Живоглядов, 38; Жемалетдинов, 56; Идову, 84.