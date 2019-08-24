«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»

Счет на 82-й минуте открыл форвард хозяев Карим Бензема. Гости ответили точным ударом нападающего Серджио Гвардиолы на 88-й минуте.
Оба тура набрали по четыре очка после двух матчей.
Никита Нестеров: Я читал о ситуации с Кузнецовым, но лучше об этом спросите у него Защитник ЦСКА Никита Нестеров после поражения от «Витязя» на турнире Кубок Мэра отметил хорошую игру вратаря Ильи Ежова. 24.08.2019 18:30 Хоккей Григорьевская Юлия Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родни Ровно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье. 07.08.2019 09:00 ММА Августин Александр Вальбуэна практически лишил «быков» Лиги чемпионов. «Краснодар» крупно проиграл в Греции «Краснодар» на выезде был разгромлен греческим «Олимпиакосом» и практически лишился шансов пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. 21.08.2019 23:59 Футбол Мощенко Захар Барбашеву нужно брать пример с Федорова. Колонка Виталия Славина НХЛ – лига чудес. Игрок, сокрушающий один антирекорд за другим, списанный за ненадобностью в клубе, легко находит новую команду. А лидер плей-офф-2019 по хитам, главный требушет чемпионского «Сент-Луиса» до сих пор без контракта. 21.08.2019 19:07 Хоккей Славин Виталий Максим Калиниченко: Даже у «Динамо» состав качественнее, чем у «Спартака» Двукратный чемпион России в составе «Спартака», четвертьфиналист ЧМ-2006 в составе сборной Украины стал гостем пресс-центра «Советского спорта». 22.08.2019 18:30 Футбол Андронов Алексей, Безъязычный Алексей, Мощенко Захар, Зибрак Артем Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Картонный Сутормин и «тройка» Кононова. Что ждать от 7-го тура РПЛ Интриги 7-го тура РПЛ. 24.08.2019 09:20 Футбол Безъязычный Алексей Чемпионат в никуда. Как российский бокс теряет позиции Специальное расследование «Советского спорта». 19.08.2019 21:30 Бокс Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев