«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом» В матче второго тура чемпионата Испании мадридский «Реал» дома сыграл вничью с «Вальядолидом» – 1:1.

Загрузка... Счет на 82-й минуте открыл форвард хозяев Карим Бензема. Гости ответили точным ударом нападающего Серджио Гвардиолы на 88-й минуте. Оба тура набрали по четыре очка после двух матчей.