Бензема забил 150-й мяч в испанской примере Гол нападающего «Реала» Карима Бензема в ворота «Вальядолида» стал для француза 150-м в испанской ла лиге.

Он стал седьмым иностранцем, добравшимся до этой отметки. Ранее 150 мячей из легионеров забивали Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Уго Санчес (Мексика), Альфредо Ди Стефано (Аргентина), Самюэль Это’О (Камерун) и Ференц Пушкаш (Венгрия).

Из ныне играющих в примере футболистов Бензема занимает третье место после Месси и Арица Адуриса.