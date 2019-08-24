«Витесс» упустил победу в матче с «Хераклесом» В матче четвертого тура чемпионата Голландии «Витесс» на выезде сыграл вничью с «Хераклесом» – 1:1.

Новости СМИ2 Гости забили первыми – счет на 66-й минуте открыл Брайан Линссен. На 80-й минуте Сирил Дессерс установил окончательный результат. «Витесс» с восемью очками занимает второе место в турнирной таблице, но основные конкуренты еще не сыграли. Напомним, что «Витессом» руководит российский специалист Леонид Слуцкий.