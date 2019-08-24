«Витесс» упустил победу в матче с «Хераклесом»

Гости забили первыми – счет на 66-й минуте открыл Брайан Линссен.
На 80-й минуте Сирил Дессерс установил окончательный результат.
«Витесс» с восемью очками занимает второе место в турнирной таблице, но основные конкуренты еще не сыграли.
Напомним, что «Витессом» руководит российский специалист Леонид Слуцкий.
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