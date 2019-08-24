«Фиорентина» проиграла «Наполи» в первом матче Рибери

В матче первого тура серии А «Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» со счетом 3:4.
Форвард неаполитанцев Лоренцо Инсинье забил два мяча и сделал две голевых передачи.
На 78-й минуте на поле появился полузащитник «фиалок» Франк Рибери, которым интересовался «Локомотив».
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