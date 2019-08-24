Тимур Гурцкая: Каррера видел Федуна, может быть, три-четыре раза в жизни Известный футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов имеет большую поддержку от владельца клуба Леонида Федуна.

Предыдущий наставник красно-белых Массимо Каррера ею не обладал.

– Если бы Федун после чемпионского года сделал шаги по укреплению Карреры, он бы по сей день работал в «Спартаке». Я провел в клубе 2,5 года и не видел такого сближения Федуна с командой, как это происходит сейчас. Такой поддержки у Массимо не было. Это миф, что у него якобы были какие-то карт-бланши. Массимо видел Федуна, может быть, 3-4 раза в жизни. Я не считаю те случаи, когда Федун заходил в раздевалку после феерических побед и поздравлял всю команду, – сказал Гурцкая в интервью программе «Инсайдеры».