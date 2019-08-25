Роберт Левандовски: Я всегда могу играть еще лучше, у меня есть потенциал для роста Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу мюнхенской команды над «Шальке-04» со счетом 3:0.

Загрузка...

- Я всегда могу играть еще лучше, у меня есть потенциал для роста. В каждом сезоне я сам могу сделать что-то особенное, но я стараюсь помогать команде. В одиночку матч не выиграть, но вместе с командой ты выигрываешь титулы.

Я всегда стараюсь забивать независимо от того, кто наш соперник. Бундеслига - непростой чемпионат, нужно быть в отменной физической форме, нужно всегда быть готовым, - цитирует польского форварда пресс-служба клуба.

Напомним, что все три мяча в этой встрече на счету польского нападающего. После этой победы, которая стала первой для «Баварии» в текущем чемпионате, мюнхенская команда поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре команда под руководством Нико Ковача сыграет на своем поле с Майнцем.