Сегодня ЦСКА дома сыграет с «Ахматом», а «Крылья Советов» примут «Спартак»

В первом матче ЦСКА на своем поле примет «Ахмат» (16:30 мск). Позже «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», а «Ростов» дома встретится с «Рубином» - обе встречи начнутся в 19:00 мск.
Игровой день завершит встреча в Туле, где местный «Арсенал» встретится с «Оренбургом» (21:30 мск.).
Дмитрий Яшкин: Овечкин дал добро! Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин о своем первом матче в составе бело-голубых. 25.08.2019 01:50 Хоккей Кузютина Елена «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Вера Звонарева: Не хотела бы жить в Нью-Йорке Перед вылетом в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США гостем нашей редакции стала Вера Звонарева. 23.08.2019 09:40 Теннис Волохов Юрий, Мысин Николай Магнитка забила состав звездами. Как провели трансферную кампанию клубы Востока Лучше всех на рынке свободных агентов поработал «Металлург». 24.08.2019 13:30 Хоккей Костяев Иван Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Вальбуэна практически лишил «быков» Лиги чемпионов. «Краснодар» крупно проиграл в Греции «Краснодар» на выезде был разгромлен греческим «Олимпиакосом» и практически лишился шансов пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. 21.08.2019 23:59 Футбол Мощенко Захар Кузнецова «взорвала» Цинциннати и вернулась в топ-100 Не без проблем попав в США, Светлана Кузнецова сенсационно вышла в финал крупного турнира в Цинциннати. 18.08.2019 23:07 Теннис Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Как российский бокс теряет позиции. Продолжение специального расследования «Советского спорта» Мы писали о положении дел, которое сложилось в российском боксе, о том, как мы пришли к весьма неудовлетворительным результатам. Сегодня - обещанное продолжение нашего расследования, в котором мы исследуем деятельность генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева. 20.08.2019 10:18 Бокс