Сегодня ЦСКА дома сыграет с «Ахматом», а «Крылья Советов» примут «Спартак» В воскресенье, 25 августа, в российской премьер-лиге будут сыграны четыре встречи 7-го тура.

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В первом матче ЦСКА на своем поле примет «Ахмат» (16:30 мск). Позже «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», а «Ростов» дома встретится с «Рубином» - обе встречи начнутся в 19:00 мск.

Игровой день завершит встреча в Туле, где местный «Арсенал» встретится с «Оренбургом» (21:30 мск.).