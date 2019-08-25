Филиппе Коутинью: Я здесь всего три, четыре дня и совершенно точно должен стать лучше - Советский спорт
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25 августа 2019 09:13Футбол

Филиппе Коутинью: Я здесь всего три, четыре дня и совершенно точно должен стать лучше

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью поделился впечатлениями от своего первого матча за мюнхенский клуб.

- Я очень рад своему дебюту. Мы победили, поэтому это был хороший вечер. Игра была очень интенсивной. Я здесь всего три, четыре дня и совершенно точно должен стать лучше, - цитирует бразильского полузащитника пресс-служба клуба.

Добавим, что в матче 2-го тура бундеслиги «Бавария» в гостях переиграла над «Шальке-04» со счетом 3:0. После этой победы, которая стала первой для «Баварии» в текущем чемпионате, мюнхенская команда поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре команда под руководством Нико Ковача сыграет на своем поле с Майнцем.

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