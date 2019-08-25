Александр Бубнов: Армейцы должны брать три очка в матче с «Ахматом» Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 7-го тура между ЦСКА и «Ахматом».

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- У обеих команд хватает проблем в новом сезоне, успешные выступления чередуются с провальными, явно недостает стабильности. Тем не менее дома армейцы должны брать три очка, особенно после обидного поражения в дерби. Прогноз: 3:1, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.