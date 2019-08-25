Маринато Гилерме: С «Краснодаром» получился тяжелый матч, не привыкли играть в такую погоду

- Тяжелый матч, потому что сегодня было очень жарко. Не привыкли играть в такую погоду. Но считаю, что результат неплохой, здесь всегда тяжело играть. Идем дальше.
Как было с тремя центральными защитниками? Для меня вообще нет разницы – два, три или четыре игрока в обороне. Я уже много раз играл с тремя защитниками, всегда было хорошо. К сожалению, Алексей Миранчук заболел, не смог сыграть, и главный тренер должен был сделать какие-то изменения, - рассказал Гилерме в интервью пресс-службе клуба, видео которого опубликовано в Twitter железнодорожников.
Как российский бокс теряет позиции. Продолжение специального расследования «Советского спорта» Мы писали о положении дел, которое сложилось в российском боксе, о том, как мы пришли к весьма неудовлетворительным результатам. Сегодня - обещанное продолжение нашего расследования, в котором мы исследуем деятельность генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева. 20.08.2019 10:18 Бокс Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Владелец «Лейрии» Александр Толстиков: Кононову нужно уделить внимание Орте Российский владелец португальского клуба «Лейрия» рассказал о ближайшем сопернике «Спартака». 22.08.2019 14:00 Футбол Августин Александр «Локо» повторил подвиг Баффало-2011. На глазах Путина В Сочи проходит Кубок мира среди молодежных команд. В стартовом матче турнира ярославский «Локо», уступая юниорской канадской сборной из провинции Альберта 0:2, сумел переломить ход игры и одержать победу 3:2. 25.08.2019 08:18 Хоккей Ишмеева Неля Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля Кормье бился, но проиграл. Миочич нокаутировал его и отобрал пояс чемпиона UFC (видео) Видео лучших моментов турнира UFC 241. 18.08.2019 10:17 ММА Ващенко Сергей После Барти – за бортом. Шарапова проиграла во втором круге Цинциннати Эшли Барти Мария Шарапова не сумела пробиться в третий раунд «Премьера» в Огайо. В среду россиянка уступила второй ракетке мира Эшли Барти – 4:6, 1:6. 14.08.2019 22:00 Теннис Мысин Николай Зачем Знарку столько ветеранов? Колонка Виталия Славина Игорь Никитин показал, что его команда-чемпион уже сейчас готова к сезону на все сто, а вот официальная премьера в столице «Спартака» во главе с вернувшимся в КХЛ Олегом Знарком получилась провальной. Будто на льду «Мегаспорта» сошлись клубы разных лиг. 22.08.2019 22:31 Хоккей Славин Виталий Андрей Ивичук: Ковалев – проверка для Ярда, а Макабу – для Папина Известный тренер Андрей Ивичук рассказал «Советскому спорту» о подготовке своего подопечного Алексея Папина к предстоящему поединку с Илунгой Макабу, и объяснил, почему конголезцу проиграл Дмитрий Кудряшов. 23.08.2019 12:54 Бокс Усачев Владислав