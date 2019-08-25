Маринато Гилерме: С «Краснодаром» получился тяжелый матч, не привыкли играть в такую погоду Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мнением об игре 7-го тура российской премьер-лиги с «Краснодаром» (1:1).

- Тяжелый матч, потому что сегодня было очень жарко. Не привыкли играть в такую погоду. Но считаю, что результат неплохой, здесь всегда тяжело играть. Идем дальше.

Как было с тремя центральными защитниками? Для меня вообще нет разницы – два, три или четыре игрока в обороне. Я уже много раз играл с тремя защитниками, всегда было хорошо. К сожалению, Алексей Миранчук заболел, не смог сыграть, и главный тренер должен был сделать какие-то изменения, - рассказал Гилерме в интервью пресс-службе клуба, видео которого опубликовано в Twitter железнодорожников.