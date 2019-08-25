Серхио Рамос: Неймар входит в тройку лучших игроков мира

- Неймар входит в тройку лучших игроков мира. Говорить о подписаниях - это неуважение к этому великому клубу. Футболисты должны оставаться холодны, когда речь заходит о таких вещах. Мы собираемся двигаться вперед с теми, кто у есть команде.
Куртуа один из лучших голкиперов. Споры об основном вратаре команды существовали всегда, но «Реалу» нужны два великих голкипера, а Куртуа и Навас - два потрясающих вратаря. Я бы хотел, чтобы Навас остался в Мадриде, потому что он отличный игрок, напарник и друг, - приводит слова Рамоса Goal.com.
Напомним, что в матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Вальядолидом» - 1:1.
Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда. 25.08.2019 01:44 Бокс Усачев Владислав «Локо» повторил подвиг Баффало-2011. На глазах Путина В Сочи проходит Кубок мира среди молодежных команд. В стартовом матче турнира ярославский «Локо», уступая юниорской канадской сборной из провинции Альберта 0:2, сумел переломить ход игры и одержать победу 3:2. 25.08.2019 08:18 Хоккей Ишмеева Неля Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45 Фигурное катание Знарок vs Никитин. Будет ли реванш? В четверг стартует Кубок мэра Сегодня на арене «Мегаспорт», что на Ходынском поле, стартует один из последних предсезонных турниров – Кубок мэра. 22.08.2019 11:00 Хоккей Домрачев Владислав На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнир Даниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале. 12.08.2019 14:30 Теннис Мысин Николай Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья Дмитрий Яшкин: Овечкин дал добро! Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин о своем первом матче в составе бело-голубых. 25.08.2019 01:50 Хоккей Кузютина Елена Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев