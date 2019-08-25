Серхио Рамос: Неймар входит в тройку лучших игроков мира Защитник «Реала» Серхио Рамос отказался комментировать информацию о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Неймара.

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- Неймар входит в тройку лучших игроков мира. Говорить о подписаниях - это неуважение к этому великому клубу. Футболисты должны оставаться холодны, когда речь заходит о таких вещах. Мы собираемся двигаться вперед с теми, кто у есть команде.

Куртуа один из лучших голкиперов. Споры об основном вратаре команды существовали всегда, но «Реалу» нужны два великих голкипера, а Куртуа и Навас - два потрясающих вратаря. Я бы хотел, чтобы Навас остался в Мадриде, потому что он отличный игрок, напарник и друг, - приводит слова Рамоса Goal.com.

Напомним, что в матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Вальядолидом» - 1:1.