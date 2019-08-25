Серхио Рамос: Неймар входит в тройку лучших игроков мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 августа 2019 11:33Футбол

Серхио Рамос: Неймар входит в тройку лучших игроков мира

Защитник «Реала» Серхио Рамос отказался комментировать информацию о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Неймара.

- Неймар входит в тройку лучших игроков мира. Говорить о подписаниях - это неуважение к этому великому клубу. Футболисты должны оставаться холодны, когда речь заходит о таких вещах. Мы собираемся двигаться вперед с теми, кто у есть команде.

Куртуа один из лучших голкиперов. Споры об основном вратаре команды существовали всегда, но «Реалу» нужны два великих голкипера, а Куртуа и Навас - два потрясающих вратаря. Я бы хотел, чтобы Навас остался в Мадриде, потому что он отличный игрок, напарник и друг, - приводит слова Рамоса Goal.com.

Напомним, что в матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Вальядолидом» - 1:1.

Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда. 25.08.2019 01:44 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Врачи не выявили у Ярда проблем со здоровьем Николай Валуев – Ковалеву: Эта победа - удар по печени тем, кто в тебе разуверился Ковалев посвятил победу Дадашеву
«Локо» повторил подвиг Баффало-2011. На глазах Путина В Сочи проходит Кубок мира среди молодежных команд. В стартовом матче турнира ярославский «Локо», уступая юниорской канадской сборной из провинции Альберта 0:2, сумел переломить ход игры и одержать победу 3:2. 25.08.2019 08:18 Хоккей Ишмеева Неля
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45 Фигурное катание
Знарок vs Никитин. Будет ли реванш? В четверг стартует Кубок мэра Сегодня на арене «Мегаспорт», что на Ходынском поле, стартует один из последних предсезонных турниров – Кубок мэра. 22.08.2019 11:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Геннадий Столяров: «Динамо» перехватило инициативу только из-за наших ошибок» «Динамо» обыграло «Спартак» на Кубке мэра Москвы Кудашов – о Кузнецове: Мы можем контролировать только игроков из КХЛ
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнир Даниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале. 12.08.2019 14:30 Теннис Мысин Николай
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья
Дмитрий Яшкин: Овечкин дал добро! Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин о своем первом матче в составе бело-голубых. 25.08.2019 01:50 Хоккей Кузютина Елена
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
11:40 Футбол «ПСЖ» готов заплатить «Кристал Пэлас» 100 миллионов фунтов за переход Заа
11:33 Футбол Серхио Рамос: Неймар входит в тройку лучших игроков мира
11:07 Футбол Маринато Гилерме: С «Краснодаром» получился тяжелый матч, не привыкли играть в такую погоду
10:42 Футбол Вингер «Бетиса» отказался от перехода в «Краснодар» и «Спартак»
10:33 Гольф Несколько поклонников гольфа пострадали в результате удара молнии на турнире в Атланте (видео)
10:22 Бокс Врачи не выявили у Ярда проблем со здоровьем
09:47 ММА Однорукий боец из США дебютировал в Bellator с победы
09:39 Хоккей Остон Мэттьюз: Огромная честь, если тебе доверили роль капитана в «Торонто»
09:31 Футбол Александр Бубнов: Армейцы должны брать три очка в матче с «Ахматом»
09:13 Футбол Филиппе Коутинью: Я здесь всего три, четыре дня и совершенно точно должен стать лучше
08:57 Футбол Сегодня ЦСКА дома сыграет с «Ахматом», а «Крылья Советов» примут «Спартак»
08:48 Футбол Роберт Левандовски: Я всегда могу играть еще лучше, у меня есть потенциал для роста
08:38 Бокс Николай Валуев – Ковалеву: Эта победа - удар по печени тем, кто в тебе разуверился
08:20 ММА Сергей Харитонов: Надеюсь, с каждым боем мой апперкот будет становиться все лучше
06:34 ММА Харитонов нокаутировал Митриона на турнире Bellator 225
05:57 ММА Минаков одержал яркую победу на турнире Bellator 225
23:57 Футбол «Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте»
23:50 Футбол Тимур Гурцкая: Каррера видел Федуна, может быть, три-четыре раза в жизни
23:45 Футбол Хердур Магнуссон: В 16 лет я не побоялся отправиться в «Ювентус»
23:40 Футбол «Фиорентина» проиграла «Наполи» в первом матче Рибери
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика