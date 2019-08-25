Борис Игнатьев: Думаю, результат матча «Краснодар» - «Локомотив» устроил обе команды - Советский спорт
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25 августа 2019 12:10Футбол

Борис Игнатьев: Думаю, результат матча «Краснодар» - «Локомотив» устроил обе команды

Футбольный эксперт Борис Игнатьев поделился мнением об игре 7-го тура российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

- Результат матча закономерен. Думаю, он устроил обе команды. В одной части матча, инициатива была у «Локомотива», потом ее перехватили хозяева, когда москвичи после забитого мяча стали действовать по счету.

Краснодар» хорошо сыграл в обороне. Это касается двух центральных защитников и фланговых тоже. Был найден баланс между атакующими действиями и обороной.

Железнодорожники действительно в атаке играли не так, как могут. Это произошло потому, что сыгранная группа в лице братьев Миранчуков, Смолова и Жемалетдинова была немного разбита, - передает слова Игнатьева «Евро-футбол.ру».

Напомним, что после этой игры «Краснодар» и «Локомотив», набрав по 14 очков в семи матчах чемпиона России, по дополнительным показателям обошли в турнирной таблице «Зенит», расположившись соответственно на первой и второй строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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