Моуринью ожидает предложения от «Реала»

По информации AS, Моуринью, который имел сразу несколько хороших предложений этим летом, принял решение не подписывать ни с кем контракт, ожидая, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинет свой пост в ближайшее время.
Как отмечает испанское издание, в мадридском клубе также внимательно следят за карьерой португальского специалиста, на тот случай, если им придется экстренно принимать решение об отставке французского тренера.
Напомним, что Моуринью покинул «Манчестер Юнайтед» осенью 2018 года. Позже он заявил, что готов рассмотреть вариант с назначением в национальную команду, при этом не исключив возможного возвращения в чемпионаты Италии или Испании.
«Брагу» не пожелаешь… «Спартак» проиграл в Португалии Команда Олега Кононова в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы потерпела минимальное поражение от «Браги». 22.08.2019 23:50 Футбол Мощенко Захар Яшкин дебютирует за «Динамо» в воскресенье «Динамо» выиграло первый матч турнира у «Витязя» 4:1. 22.08.2019 21:28 Хоккей Домрачев Владислав Зачем Знарку столько ветеранов? Колонка Виталия Славина Игорь Никитин показал, что его команда-чемпион уже сейчас готова к сезону на все сто, а вот официальная премьера в столице «Спартака» во главе с вернувшимся в КХЛ Олегом Знарком получилась провальной. Будто на льду «Мегаспорта» сошлись клубы разных лиг. 22.08.2019 22:31 Хоккей Славин Виталий Картонный Сутормин и «тройка» Кононова. Что ждать от 7-го тура РПЛ Интриги 7-го тура РПЛ. 24.08.2019 09:20 Футбол Безъязычный Алексей Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде. 25.08.2019 13:05 Бокс Усачев Владислав «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Вальбуэна практически лишил «быков» Лиги чемпионов. «Краснодар» крупно проиграл в Греции «Краснодар» на выезде был разгромлен греческим «Олимпиакосом» и практически лишился шансов пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. 21.08.2019 23:59 Футбол Мощенко Захар Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей Никита Нестеров: Я читал о ситуации с Кузнецовым, но лучше об этом спросите у него Защитник ЦСКА Никита Нестеров после поражения от «Витязя» на турнире Кубок Мэра отметил хорошую игру вратаря Ильи Ежова. 24.08.2019 18:30 Хоккей Григорьевская Юлия Андрей Сироткин: В восьмом раунде Ковалев был на грани Известный российский боксер Андрей Сироткин поделился впечатлением от победы Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. 24.08.2019 23:50 Бокс Усачев Владислав