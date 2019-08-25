Моуринью ожидает предложения от «Реала» Португальский специалист Жозе Моуринью рассматривается руководством «Реала» как альтернативный вариант в случае провала Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридской команды.

По информации AS, Моуринью, который имел сразу несколько хороших предложений этим летом, принял решение не подписывать ни с кем контракт, ожидая, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинет свой пост в ближайшее время.

Как отмечает испанское издание, в мадридском клубе также внимательно следят за карьерой португальского специалиста, на тот случай, если им придется экстренно принимать решение об отставке французского тренера.

Напомним, что Моуринью покинул «Манчестер Юнайтед» осенью 2018 года. Позже он заявил, что готов рассмотреть вариант с назначением в национальную команду, при этом не исключив возможного возвращения в чемпионаты Италии или Испании.