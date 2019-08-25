Фалькао отказался от продления контракта с «Монако» Нападающий «Монако» Радамель Фалькао отклонил предложение от продлении контракта с клубом.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, 33-летний колумбийский форвард отклонил предложение о новом контракте с «Монако» и намерен покинуть клуб по окончании контракта.

Отметим, что в услугах колумбийца ранее был заинтересованы «Галатасарай» и «Порту», за который нападающий выступал с 2009 по 2011 годы.

Добавим, что в прошлом сезоне Фалькао провел за «Монако» 33 матча в лиге 1, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи, контракт колумбийца с монегасками рассчитан до лета 2020 года.