Быстров сравнил нападающего «Краснодара» Берга с деревом Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров – об игре форварда Маркуса Берга.

В «сториз» своего Instagram Быстров опубликовал фотографию сосны, подписав ее «Берг М.».