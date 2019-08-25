Быстров сравнил нападающего «Краснодара» Берга с деревом

В «сториз» своего Instagram Быстров опубликовал фотографию сосны, подписав ее «Берг М.».
Как российский бокс теряет позиции. Продолжение специального расследования «Советского спорта» Мы писали о положении дел, которое сложилось в российском боксе, о том, как мы пришли к весьма неудовлетворительным результатам. Сегодня - обещанное продолжение нашего расследования, в котором мы исследуем деятельность генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева. 20.08.2019 10:18 Бокс Черчесов увидел конфуз чемпиона. «Зенит» проиграл в Уфе Чемпион России во втором матче кряду не смог забить, а в концовке встречи с «Уфой» еще и пропустил, потерпев первое поражение в сезоне. 24.08.2019 18:40 Футбол Мощенко Захар Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон «Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис «Зенит», подвинься! В нашем чемпионате теперь трио лидеров «Краснодар» и «Локомотив», сыграв вничью, дружно догнали в турнирной таблице РПЛ «Зенит», оступившийся в Уфе.
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