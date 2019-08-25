«Ювентус» не заинтересован в переходе Икарди

В атаку вернулся Игуаин, отличный нападающий. И давайте не забывать, что у нас есть Роналду. Мы довольны форвардами, которых имеем. У нас есть нападающие мирового уровня. Думаю, что этого более чем достаточно.

То что Дибала занимает место на скамейке запасных ничего не имеет ничего общего с трансферным рынком. Мы рады, что он остался в команде, - приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.