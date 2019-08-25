«Ювентус» не заинтересован в переходе Икарди

- Было сложно усилить наш состав, но мы считаем, что нам удалось это сделать летом. Мы укрепили те позиции, которые нуждались в этом.
В атаку вернулся Игуаин, отличный нападающий. И давайте не забывать, что у нас есть Роналду. Мы довольны форвардами, которых имеем. У нас есть нападающие мирового уровня. Думаю, что этого более чем достаточно.
То что Дибала занимает место на скамейке запасных ничего не имеет ничего общего с трансферным рынком. Мы рады, что он остался в команде, - приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.Напомним, что этим летом Икарди отклонил все варианты своего трансфера, настаивая на переходе в «Ювентус». Позже появилась информация, что «Интер» согласовал условия трансфера 26-летнего аргентинца в «Наполи», но форвард был намерен блокировать и эту сделку.
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда. 25.08.2019 01:44 Бокс Усачев Владислав Владелец «Лейрии» Александр Толстиков: Кононову нужно уделить внимание Орте Российский владелец португальского клуба «Лейрия» рассказал о ближайшем сопернике «Спартака». 22.08.2019 14:00 Футбол Августин Александр Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Знарок vs Никитин. Будет ли реванш? В четверг стартует Кубок мэра Сегодня на арене «Мегаспорт», что на Ходынском поле, стартует один из последних предсезонных турниров – Кубок мэра. 22.08.2019 11:00 Хоккей Домрачев Владислав Помешает ли Ковалеву «спина» Альвареса? В субботу чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула против непобежденного британца Энтони Ярда. 23.08.2019 21:46 Бокс Усачев Владислав Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон Кузнецова «взорвала» Цинциннати и вернулась в топ-100 Не без проблем попав в США, Светлана Кузнецова сенсационно вышла в финал крупного турнира в Цинциннати. 18.08.2019 23:07 Теннис Мысин Николай «Зенит», подвинься! В нашем чемпионате теперь трио лидеров «Краснодар» и «Локомотив», сыграв вничью, дружно догнали в турнирной таблице РПЛ «Зенит», оступившийся в Уфе.
24.08.2019 21:54 Футбол Мощенко Захар