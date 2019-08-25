«Ювентус» не заинтересован в переходе Икарди - Советский спорт
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25 августа 2019 15:32Футбол

«Ювентус» не заинтересован в переходе Икарди

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб доволен летней трансферной компанией и не будет пытаться подписать Мауро Икарди из «Интера».

- Было сложно усилить наш состав, но мы считаем, что нам удалось это сделать летом. Мы укрепили те позиции, которые нуждались в этом.

  • В атаку вернулся Игуаин, отличный нападающий. И давайте не забывать, что у нас есть Роналду. Мы довольны форвардами, которых имеем. У нас есть нападающие мирового уровня. Думаю, что этого более чем достаточно.

    То что Дибала занимает место на скамейке запасных ничего не имеет ничего общего с трансферным рынком. Мы рады, что он остался в команде, - приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.

    Напомним, что этим летом Икарди отклонил все варианты своего трансфера, настаивая на переходе в «Ювентус». Позже появилась информация, что «Интер» согласовал условия трансфера 26-летнего аргентинца в «Наполи», но форвард был намерен блокировать и эту сделку.

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